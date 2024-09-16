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Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda

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Pis Yedili dizisinin unutulmaz karakterlerinden Orço'yu oynayan Burak Alkaş, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Alkaş dizide Komiser Fikri Yeniceli'yi oynayacak.

19 sezondur ekrana gelen Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu genişliyor. Yıllar önce yayınlanan Pis Yedili dizisindeki Orço rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Alkaş, efsane dizinin kadrosuna katılıyor.

YENİ KOMİSER GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Yeşil Deniz Milenyum'da oynayan Burak Alkaş'ın yeni adresi belli oldu. Alkaş, yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde Komiser Fikri Yeniceli olarak Arka Sokaklar'da seyirci karşısına çıkacak.

41 yaşındaki Burak Alkaş, Pis Yedili dizisinin ardından Yeşil Deniz ve Tozkopran İskender gibi projelerde yer aldı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Arka Sokaklar Burak Alkaş Pis Yedili Televizyon Magazin

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