Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar, 1. Evlilik Yıldönümlerini Kutladı

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti, 1. evlilik yıldönümlerini Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de kutladı. Dinçöz, '1 sene önce burada evet dedik, zaman durdu' dedi.

Petek Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile 16 Ağustos 2022'de Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girmişti.

Büyükbayraktar çifti 1. evlilik yıldönümlerini yine aynı otelde başbaşa romantik bir ortamda kutladı.

Petek Dinçöz, '1 sene önce burada evet dedik, zaman durdu' dedi.