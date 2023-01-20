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Petek Dinçöz'den 6 Ayda 5 Single

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Petek Dinçöz'den 6 Ayda 5 Single

Popüler müziğin renkli isimlerinden Petek Dinçöz peş peşe yayımladığı şarkılarla sahalardan uzaklaşmadığını gözler önüne sermeye devam ediyor.

2022 Eylül ayından bugüne kadar Petek Dinçöz 5 şarkısını video klipleriyle birlikte dijital müzik platformlarında dinleyicinin beğenisine sundu.

Dinçöz'ün sıradaki şarkısı kendi şirketi PD Production etiketiyle, sözü müziği Ümit Yaşar'a düzenlemesi Sezgin Gezgin'a ait 'Tanımam'. Son derece orantılı düzgün fiziği ve güzelliği ile kliplerinde göz kamaştırmaya devam eden Dinçöz, yeni klibinde de tüm hünerlerini sergiledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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