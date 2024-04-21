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Paranoya Filminin Çekimleri Başladı

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Güçlü hikayesi ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Paranoya filminin çekimleri başladı. Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın başrollerini paylaştığı film, Muntazam adlı gazetecinin hapishanede geçen sürecini konu alıyor. Filmin yapımcılığını D Sinema üstlenirken, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir yapıyor.

Güçlü hikayesi ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken; başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın paylaştığı Paranoya filminin çekimleri başladı.

Kadrosunda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş gibi usta isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, İstanbul ve Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek.

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Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan Paranoya'nın çekimleri 2 ay sürecek.

Komedi ve dramı harmanlayan filmin yapımcılığını D Sinema, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir, senaristliğini ise Kubilay Zerener üstleniyor.

Türkiye'nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bülent Şakrak Onur Buldu Yönetmen Ege Sinema Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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