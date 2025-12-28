Özgü Namal'a sette sürpriz doğum günü kutlaması

"Kıskanmak" dizisinin setinde, 28 Aralık doğumlu oyuncu Özgü Namal için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Çekimler sırasında bir anda gelen pasta karşısında şaşkınlık yaşayan Namal, set arkadaşlarının alkışları eşliğinde mumları üfledi.

HEM YENİ YAŞ HEM YENİ YIL DİLEĞİ TUTTU

28 Aralık 1978 doğumlu olan Özgü Namal bu özel kutlamayla 48. yaşına girdi. Sette ezber yapan Namal birdenbire getirilen pasta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Set ekibi "Zarafetin, gücün ve yeteneğinle her sahne bambaşka. Işığın hep bizimle olsun. İyi ki doğdun Özgü Namal" sözleriyle yıldız oyuncuyu duygulandırdı.

Ünlü oyuncu, mumları üflerken hem yeni yaşı hem de yaklaşan yeni yıl için dilek tuttu. Namal, sosyal medya hesabından "Kalplerin bir olduğu bir ekiple birarada olmanın verdiği keyifle, dileklerim yine tüm güzel insanlar için" mesajı ile teşekkür sürpriz pasta ve kutlamaya teşekkür etti.

Hayranları da başarılı oyuncuya çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı gönderdi.