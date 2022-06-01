Bebeğiyle tatil sezonunu açan Özge Özpirinçci, görüntü alan basın mensuplarına sitem etti - Haberler

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Bebeğiyle tatil sezonunu açan Özge Özpirinçci, görüntü alan basın mensuplarına sitem etti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, minik kızı Mercan ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarına "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyerek sitem etti.

Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu. Özpirinçci'nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Kucağında bebeğiyle aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi.

Bebeğiyle tatil sezonunu açana Özge Özpirinçci, görüntü alan basın mensuplarına sitem etti

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Özge Özpirinçci Burak Yamantürk alışveriş Bodrum Magazin Haberler

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