Özge Özder'den radikal imaj değişikliği

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren oyuncu Özge Özder, imaj tazeledi. Tatilden döner dönmez kuaföre giden Özder, uzun saçlarını kısacık kestirdi.

Yeni görünümünü "Yeniliklere" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu, hem yeni tarzı hem de bronz teniyle takipçilerinden beğeni topladı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Özder'in tatilini ise eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile birlikte Bodrum'da geçirdiği öğrenildi.