Özge Özder'den radikal imaj değişikliği

Özge Özder'den radikal imaj değişikliği
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Tatil sonrası imaj değişikliğine giden Özge Özder, uzun saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. "Yeniliklere" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Bronz teni ve yeni tarzıyla dikkat çeken oyuncuya binlerce beğeni yağdı.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren oyuncu Özge Özder, imaj tazeledi. Tatilden döner dönmez kuaföre giden Özder, uzun saçlarını kısacık kestirdi.

Özge Özder'den radikal imaj değişikliği

Yeni görünümünü "Yeniliklere" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu, hem yeni tarzı hem de bronz teniyle takipçilerinden beğeni topladı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Özder'in tatilini ise eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile birlikte Bodrum'da geçirdiği öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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