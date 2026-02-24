Haberler

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Ece Erken, Instagram abonelik sistemiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti. Sistemin amacının bu olduğunu vurgulayan Erken, eleştirilere karşı durdu.

  • Ece Erken, Instagram'da aylık 79,99 TL ücretli abonelik sistemini aktif hale getirdi.
  • Ece Erken, abonelik sistemini gerçek takipçileriyle daha yakın bağ kurmak için açtığını açıkladı.
  • Ece Erken, abonelik sistemiyle 2200'den fazla takipçiye ulaşarak yaklaşık 178 bin TL kazanacak.

Uzun yıllardır televizyon dünyasında sunuculuk yapan Ece Erken hakkında sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Erken, Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getirdi.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Erken eleştirilerin hedefi oldu. Gelen yorumlar üzerine açıklama yapan ünlü sunucu, abonelik sisteminin amacına dair net ifadeler kullandı.

"SADECE GERÇEK TAKİPÇİLERİMLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Ece Erken, Instagram aboneliğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, özel içerik anlayışının yanlış yorumlandığını belirtti. Erken, sistemi yalnızca kendisini gerçekten takip edenlerle daha yakın bir bağ kurmak için açtığını ifade ederek, "Stalk'layanları istemiyorum. Özel abonelik deyince insanların aklına başka bir şey gelmiş olabilir. Gerçek takipçilerle özelimi paylaşmak istiyorum, hepsi bu" dedi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü isim kısa sürede 2200'den fazla takipçi sayısına ulaştı. Aboneliği aylık 79,99 TL olan Erken yaklaşık 178 bin TL kazanacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

bizde bunu abone manyağı ederler sadece kç sallaması yeterli :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

