Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi
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22 yıl boyunca birlikte çalışan iki kardeşin arası, bir tapu devri kriziyle tamamen koptu. Özcan Deniz, ölüm tehdidi ve ağır hakaretlerle suçladığı abisi Ercan Deniz'e karşı mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında iki aylık uzaklaştırma kararı verdi.

Uzun süredir ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile ciddi bir aile içi kriz yaşıyor. İkili arasında uzun süredir devam eden gerginlik, tapu davası ve tehdit iddialarıyla artık yargı sürecine taşındı.

TAPU DAVASI KRİZİ PATLAK VERDİ

İddialara göre, Özcan Deniz geçmişte kendisine ait olan bir taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirdi. Ancak bu tapuları tekrar kendi adına devralmak isteyen şarkıcı, resmi işlemlerin gerçekleşmemesi üzerine tapu iptali davası açtı. Bu hamle, kardeşler arasında iplerin kopmasına neden oldu.

TEHDİT VE HAKARET SUÇLAMALARI GÜNDEMDE

Taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sürerken, Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olayın boyutunu gözler önüne serdi. Deniz, paylaşımında abisi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ve eşi Samar Deniz'e yönelik hakaret ve küfürlerde bulunduğunu iddia etti.

AİLE MAHKEMESİNDEN KORUMA KARARI

Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak hem kendisi hem de eşi Samar Deniz için tedbir talebinde bulundu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sanatçı dilekçesinde Ercan Deniz'in davranışlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

2 AY SÜREYLE YAKLAŞMAMA VE HAKARET YASAĞI

Mahkeme, dosyayı değerlendirerek Ercan Deniz hakkında iki ay süreyle Özcan Deniz ve eşi Samar Deniz'e yönelik hakaret, küfür ve fiziksel yakınlaşma yasağı getirdi. Karar kapsamında Ercan Deniz'in, hem kardeşi hem de yengesi ile fiziksel temasta bulunması ve onları rahatsız edecek şekilde yaklaşması yasaklandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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