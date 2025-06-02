Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor
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Uzak Şehir dizisinin başrolü Ozan Akbaba, ailesinden ayrı kalmaya daha fazla dayanamayacağını belirterek Mardin'e taşınma kararı aldı. "Altı yaşındaki çocuğumdan ve eşimden uzak olmak istemiyorum" diyen oyuncu, Mardin'in kendine has güzelliklerini de yaşamak istediğini söyledi.

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, setin Mardin'de devam etmesi nedeniyle bir süredir İstanbul'daki ailesinden ayrı yaşıyordu. Ünlü oyuncu, artık bu duruma son vermek istediğini belirterek Mardin'e taşınma kararı aldığını açıkladı.

Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Dizinin sezon finali yemeğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını doğruladı. Altı yaşındaki oğlu ve eşiyle sürekli ayrı kalmanın kendisini yıprattığını ifade eden oyuncu, şunları söyledi, "Altı yaşındaki çocuğumdan ve çok sevdiğim eşimden ayrı kalmak istemiyorum. Mardin'in kendine has güzellikleri var. Ben de bu güzellikleri sonuna kadar yaşamak istiyorum."

Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Mardin'in doğal ve kültürel dokusuna hayran olduğunu belirten Akbaba, yeni yaşam düzenini ailesiyle birlikte bu şehirde kurmak istediğini dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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