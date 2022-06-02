Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk el ele görüntülendi - Haberler

FOX TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine isimli dizisi kısa sürede final yapan genç oyuncu Bahar Şahin, aradığı aşkı buldu. Son olarak futbolcu Dorukhan Toköz ile ayrılan ve "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' paylaşımıyla ihanete uğradığını ima eden oyuncu, meslektaşıyla görüntülendi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Bahar Şahin ve Baba dizisinde Kadircan rolünü oynayan Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını görünce panikleyerek ellerini bırakan çift, muhabirlerin "Hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Sizi el ele gördük çıkarken. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.