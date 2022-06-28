Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali...

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali...

Güzel oyuncu Öykü Çelik, spor salonundan yaptığı paylaşımla olay oldu. Çelik, karşı cinsi bile kıskandıracak karın kaslarıyla büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

Morsil temizlik ürününün reklam filmi ile ekranlarda olan oyuncu Öykü Çelik uzun süredir düzenli olarak spor yaparak formunu koruyor. Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

Snob Magazin / Magazin

Öykü Çelik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title