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Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu Baltalimanı'ndaki yalı dairesini satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonlu, 160 metrekare büyüklüğündeki dairenin fiyatının 107 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Arabesk müziğin ünlü ismi sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısı dairesini satışa çıkardığı öğrenildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baltalimanı'ndaki 160 metrekare büyüklüğündeki yalı dairesinde 4 oda ve 1 salon bulunuyor. Daire için istenen fiyatın 107 milyon dolar olduğu iddia edildi.

KALABALIK VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SATILIYOR

Orhan Gencebay'ın oturduğu yalı dairesini hafta sonlarında kalabalık ve gürültülü olduğu için satma kararı aldığı öne sürüldü. Gencebay'ın İstanbul Boğazı'na sıfır konumdaki evini satarak daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.

Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Baktı diğer arabesk babaları toprak oldu, Orhan Baba' da bende toprak olmadan ömrümün uzatmalarında biraz para yiyeyim diye düşünmüştür. Nasıl olsa kefenin cebi yok.

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Haber YorumlarıSpectrum:

160 metre karelik bir daire, yalı yada malikane hiç fark etmez, dünyanın hangi noktasında olursa olsun 107 milyon dolar etmez. Newyork'un göbeğinde bile 400-800 metre kare penthouse'ler 25-50 milyon dolar arasına satılıyor. Bu yalı dedikleri şey en fazla 50-100 milyon TL eder ama dolar etmez..

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Haber YorumlarıZekeriya Arslan:

fiyata köprü dahil mi?......

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Haber Yorumlarımurat özkan:

107 milyon dolarmı hangi enayi verecekmiş bu parayı ona deniz ve köprü manzarası var diye :)

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Haber YorumlarıBükücü:

44 Yıllık eve o parayı veren salak çıkar mı acaba?

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

17 milyon dolar belki eder

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Haber YorumlarıTaş:

Bu ne yaa, 4+1 160 m2 yalı mı olur, yalı dairesi olmasın sakın, 160m2 diyorsun diyorsun sonra harbi yalı gösteriyorsun sen varya sen

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Araplar alır demedi demeyin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o kadar para verip gürültülü yerden hangi enayi oturmak için yer satın alır o paraya tarlalarıyla beraber köy satın alınır

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Bu paraya İmgiltere Premier Liginde takım satın alınabiliyor. Bu adam ne aç gözlüymüş. Yıllarca fakirin duygu sömürüsünden para kazandı. Ferdi Baba gibi paranı bağışla yakında öleceksin.

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