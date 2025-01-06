Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız

Arabesk müziğin ünlü ismi sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısı dairesini satışa çıkardığı öğrenildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baltalimanı'ndaki 160 metrekare büyüklüğündeki yalı dairesinde 4 oda ve 1 salon bulunuyor. Daire için istenen fiyatın 107 milyon dolar olduğu iddia edildi.

KALABALIK VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SATILIYOR

Orhan Gencebay'ın oturduğu yalı dairesini hafta sonlarında kalabalık ve gürültülü olduğu için satma kararı aldığı öne sürüldü. Gencebay'ın İstanbul Boğazı'na sıfır konumdaki evini satarak daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.