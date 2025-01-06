Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu Baltalimanı'ndaki yalı dairesini satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonlu, 160 metrekare büyüklüğündeki dairenin fiyatının 107 milyon dolar olduğu öne sürüldü.
Arabesk müziğin ünlü ismi sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısı dairesini satışa çıkardığı öğrenildi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baltalimanı'ndaki 160 metrekare büyüklüğündeki yalı dairesinde 4 oda ve 1 salon bulunuyor. Daire için istenen fiyatın 107 milyon dolar olduğu iddia edildi.
KALABALIK VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SATILIYOR
Orhan Gencebay'ın oturduğu yalı dairesini hafta sonlarında kalabalık ve gürültülü olduğu için satma kararı aldığı öne sürüldü. Gencebay'ın İstanbul Boğazı'na sıfır konumdaki evini satarak daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.