Onur Seyit Yaran Barselona Sahillerinde Vücut Şov Yaptı - Haberler

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Onur Seyit Yaran Barselona Sahillerinde Vücut Şov Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Onur Seyit Yaran Barselona Sahillerinde Vücut Şov Yaptı

"Kardeşlerim" dizisiyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede büyük ilgi gördü. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.

Onur Seyit Yaran, "Kardeşlerim" dizisinin İspanya'da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.

Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.

Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı.

Konuk olduğu program öncesinde Barselona'da plaja giden Yaran, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plajda genç oyuncuyu gören İspanyollar, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

Son zamanlarda yıldızı paylaşan genç oyuncu Onur Seyit Yaran Barselona sahillerinde verdiği pozlar da bir hayli dikkat çekti.

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Togo Cumhuriyeti Onur Seyit Yaran Barselona İspanya Magazin Haberler

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