Üye Girişi
Haberler

Onur Büyüktopçu, oyunculuk sektörüne eleştirilerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Onur Büyüktopçu, oyunculuk sektöründe sadece 'Koriş' gibi roller teklif edildiğini ve yapımcıların farklı işlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ünlenmişti.

Büyüktopçu bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu:

Oyunculuk sektörüne ağır göndermelerde bulunan Onur Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar" dedi.

"Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" diyen Büyüktopçu sitem etti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Onur Büyüktopçu Televizyon Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title