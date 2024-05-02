Onun yanına giderken ölmüştü! CZN Burak, 'Yürüyen Adam' lakaplı fenomen üzerinden kendisine yapılan yoruma ateş püskürdü

Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile bir araya gelmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıkmıştı. Fenomen geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedince CZN Burak'a suçlayıcı yorumlar geldi.

"ATEŞ PÜSKÜRDÜ"

Kendisine yapılan suçlayıcı yorumlara daha fazla dayanamayan CZN Burak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Turan'ın yanında geldiğini bilmediğini belirtti.

"SEN İNSAN MISIN?"

Yapılan yorumlara adeta ateş püsküren Burak, "Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ve buraya yürüyerek gelmeye çalıştığını görmedim.Ben benim oraya yürüyerek gelin demedim, rahmetli olduğunu gördükten sonra hemen kardeşine ulaştım cenazesine geleceğimi söyledim. Bu nasıl bir yorum seni zaten savcılığa vereceğim ama sen insan mısın" dedi.