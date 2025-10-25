Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kör Nokta' gibi başarılı yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, yeni projesi Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın yapılan kontrollerinde parmağında kırık olduğu belirlendi.

Tokat'ta süren çekimlerin ardından İstanbul'a sevk edilen başarılı oyuncu, ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Şaşmaz'a iki haftalık istirahat raporu verildi. Ünlü ismin hastanedeki sürecinde kardeşi, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz da yanında bulundu.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede setlere dönmesinin beklendiği öğrenildi. Oyuncunun geçirdiği kaza nedeniyle dizinin çekimlerine geçici olarak ara verildi.