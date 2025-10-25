Haberler

Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, çekimler sırasında elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde parmağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından iki haftalık istirahat raporu verilen Şaşmaz'a, bu süreçte kardeşi Aytaç Şaşmaz destek oldu.

  • İsmail Ege Şaşmaz, Onbeşliler dizisinin setinde bir kaza geçirdi.
  • Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın parmağında kırık tespit edildi.
  • Şaşmaz, Tokat'tan İstanbul'a sevk edilerek ameliyat oldu.
  • Ameliyat sonrası Şaşmaz'a iki haftalık istirahat raporu verildi.
  • Dizinin çekimleri, kaza nedeniyle geçici olarak durduruldu.

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kör Nokta' gibi başarılı yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, yeni projesi Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın yapılan kontrollerinde parmağında kırık olduğu belirlendi.

Tokat'ta süren çekimlerin ardından İstanbul'a sevk edilen başarılı oyuncu, ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Şaşmaz'a iki haftalık istirahat raporu verildi. Ünlü ismin hastanedeki sürecinde kardeşi, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz da yanında bulundu.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede setlere dönmesinin beklendiği öğrenildi. Oyuncunun geçirdiği kaza nedeniyle dizinin çekimlerine geçici olarak ara verildi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
