Haberler

Ölüm tehdidi alan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e karşı koruma kararını uzattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ölüm tehdidi alan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e karşı koruma kararını uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği ağabeyi Ercan Deniz'e karşı aldığı koruma kararının süresi dolunca yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Deniz'in talebini haklı bularak koruma kararını uzattı. İki kardeş arasındaki gerginlik, tapu ve maddi anlaşmazlıklar nedeniyle giderek derinleşiyor.

Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde rol alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bu kez özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geldi. 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki gerginlik büyüyerek mahkemeye taşındı.

İkilinin arasındaki anlaşmazlık, geçmişte yaşanan tapu devri sorunuyla başladı. İddiaya göre Özcan Deniz, kendisine ait bir mülkü ağabeyinin üzerine devretti. Ancak mülkü geri almak isteyince, tapu iptal davası açtı. Bu durum, uzun yıllar süren kardeşlik bağlarını kopma noktasına getirdi.

"BENİ VE EŞİMİ TEHDİT ETTİ"

Ünlü sanatçı, tapu anlaşmazlığının ardından ağabeyinin kendisini ve eşini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkemeden koruma (uzaklaştırma) kararı aldırdı. Ancak tedbir kararının süresi dolunca Özcan Deniz yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, hem kendisinin hem de ailesinin güvenliğini tehlikede gördüğünü belirtti.

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, yapılan inceleme sonucunda mevcut koruma kararının süresini uzatarak Özcan Deniz'in talebini kabul etti.

TAPU VE BORÇ DAVALARI GERİLİMİ DERİNLEŞTİRDİ

Taraflar arasında yalnızca tehdit iddiaları değil, tapu devri ve maddi borçlarla ilgili davaların da sürdüğü öğrenildi. 22 yıl boyunca menajeri olarak çalışan Ercan Deniz ile ünlü sanatçı arasındaki kriz, hem ailevi hem finansal düzeyde büyüyerek devam ediyor.

Yakın çevresi, Özcan Deniz'in aile huzurunu korumak ve yargı sürecinin netleşmesini beklemek istediğini aktardı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.