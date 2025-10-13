Ölüm tehdidi alan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e karşı koruma kararını uzattı

Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde rol alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bu kez özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geldi. 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki gerginlik büyüyerek mahkemeye taşındı.

İkilinin arasındaki anlaşmazlık, geçmişte yaşanan tapu devri sorunuyla başladı. İddiaya göre Özcan Deniz, kendisine ait bir mülkü ağabeyinin üzerine devretti. Ancak mülkü geri almak isteyince, tapu iptal davası açtı. Bu durum, uzun yıllar süren kardeşlik bağlarını kopma noktasına getirdi.

"BENİ VE EŞİMİ TEHDİT ETTİ"

Ünlü sanatçı, tapu anlaşmazlığının ardından ağabeyinin kendisini ve eşini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkemeden koruma (uzaklaştırma) kararı aldırdı. Ancak tedbir kararının süresi dolunca Özcan Deniz yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, hem kendisinin hem de ailesinin güvenliğini tehlikede gördüğünü belirtti.

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, yapılan inceleme sonucunda mevcut koruma kararının süresini uzatarak Özcan Deniz'in talebini kabul etti.

TAPU VE BORÇ DAVALARI GERİLİMİ DERİNLEŞTİRDİ

Taraflar arasında yalnızca tehdit iddiaları değil, tapu devri ve maddi borçlarla ilgili davaların da sürdüğü öğrenildi. 22 yıl boyunca menajeri olarak çalışan Ercan Deniz ile ünlü sanatçı arasındaki kriz, hem ailevi hem finansal düzeyde büyüyerek devam ediyor.

Yakın çevresi, Özcan Deniz'in aile huzurunu korumak ve yargı sürecinin netleşmesini beklemek istediğini aktardı.