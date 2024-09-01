Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddia kısa sürede gündem yarattı. Kendisi hakkındaki iddialara yanıt veren ve Diyarbakır'da kaybolan Narin'i hatırlatan Salman "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar" dedi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, kendisi hakkında "Hayatını kaybetti" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"BASKI OLUŞTURUN DA ŞU KIZCAĞIZ BULUNSUN ARTIK"
Paylaşımlara tepki gösteren Salman, Diyarbakır'da kaybolan Narin'i hatırlatarak "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar" ifadelerini kullandı.