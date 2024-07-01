Okan Bayülgen ile Deniz Tansel Öngel, Drakula oyununda başrolü paylaşacak

Okan Bayülgen, yönetmenliğini ve yazarlığını kendisinin yaptığı Drakula adlı tiyatro oyununda Deniz Tansel Öngel ile bir araya gelecek. Richard oyunu büyük ilgi gören Bayülgen, yine çok konuşulan bir oyunla seyirci karşısına çıkacak. Sonbaharda tiyatroseverlerle buluşacak olan Drakula oyunu için oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Vampir olmanın yanı sıra çok güçlü bir büyücü ve simyacı olan Drakula'nın, 1970 yılında geçtiği öğrenildi. Bununla birlikte William Shakespeare'nin ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı Richard ile yaz turnesine çıkan usta oyuncu Bayülgen 4 Temmuz'da Kıbrıs'ta seyirciyle buluşacak