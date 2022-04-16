Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz muhabirin sorularına yanıt vermedi: Çocuk var, şimdi olmaz - Haberler

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Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz muhabirin sorularına yanıt vermedi: Çocuk var, şimdi olmaz

Haberler.com - Magazin
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Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz muhabirin sorularına yanıt vermedi: Çocuk var, şimdi olmaz

Eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka davası devam eden ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını Yılmaz, "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek geçiştirdi.

13 Mayıs tarihinde bir dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri dizisiyle son günlerde gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka davası devam ediyor.

"ÇOCUK VAR, ŞİMDİ OLMAZ"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Yılmaz, sorulara ise "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek karşılık verdi.

Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz soru almadı: Çocuk var, şimdi olmaz

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz muhabirin sorularına yanıt vermedi: Çocuk var, şimdi olmaz

Haberler.com - Magazin

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Magazin, Haberler

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