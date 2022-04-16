Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz muhabirin sorularına yanıt vermedi: Çocuk var, şimdi olmaz

13 Mayıs tarihinde bir dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri dizisiyle son günlerde gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka davası devam ediyor.

"ÇOCUK VAR, ŞİMDİ OLMAZ"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Yılmaz, sorulara ise "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.