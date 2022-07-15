Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

56 yaşındaki eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "Anne ne olur cesur pozlar paylaşma!" uyarısına kulak asmadı. Hurley'in son pozları sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...

56 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.

OĞLUNUN UYARILARINA KULAK ASMADI

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada paylaştığı cesur pozları 20 yaşındaki oğlu Damian'ı kızdırmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "Anne ne olur cesur pozlar verme" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

İŞTE O POZLAR...

Snob Magazin / Magazin

Elizabeth Hurley Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title