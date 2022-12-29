O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın samimi dikkat çekti

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un konuşmaları ise dikkat çekti. Fragmanda Turan'a kendisini seçmesini söyleyen Boz, "Hiç birinize vermem, çok güzelsin" diyerek iltifatlar yağdırıyor.

Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından fragmanlar yayınlandı. Ünlü geçidinin yaşandığı fragmana Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un sözleri damga vuruyor.

"AYÇA'YI HİÇBİRİNİZE VERMEM"

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve iddiaları her fırsatta yalanlayan ikili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinde bir araya geldi. Şarkı söyleyen Turan'a kayıtsız kalmayarak dönen Murat Boz, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm. İkilinin samimi konuşmaları dikkat çekerken yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Murat Boz'un Özledim şarkısına düet yaptı.

DAHA ÖNCE DE MURAT BOZ VE BEYAZ ARASINDA KALMIŞTI

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz yıllarda da O Ses Türkiye'ye katılmış ve annesinin isteği üzerine Murat Boz yerine Beyazıt Öztürk'ü seçmişti.