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Nuri Alço'nun sağlık durumu açıklandı

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Doç. Dr. Mustafa Sungur, 6 Nisan'da rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Doç. Dr. Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri beyi hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri bey, pazar günü itibarıyla özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri beyin, bir baypas operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız"

dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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