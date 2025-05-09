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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul'u terk ediyor

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul'u terk ediyor
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile İstanbul'dan taşınma kararı aldı. Doğayla iç içe bir ev yaptıran çift, şehir hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Yeşilçay, "İstanbul'la güzel bir evliliğimiz oldu... Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" sözleriyle taşınma kararını açıkladı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul'dan taşınma kararı aldı. Çift, yeni bir ev inşa ettiklerini ve büyükşehir hayatına kısa süre içinde veda edeceklerini açıkladı. Ortaköy'deki semt pazarında görüntülenen Yeşilçay, hem günlük hayatıyla hem de gelecek planlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Elinde sarı lalelerle objektiflere yansıyan oyuncu, "Gülleri sevmem, sarı laleyi severim. Sağ olsun, aşkım da sürekli alıyor bana" dedi.

SAKİN BÖLGE TERCİH EDİYOR

Milliyet'in haberine göre, Yeşilçay, İstanbul'dan taşınma kararını romantik bir dille anlattı: "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Birbirimize iyi baktık ama her ilişki zamanla yorulur. Biraz ara verelim, belki yeniden sevebiliriz." Yeni evlerini doğayla iç içe, daha sakin bir bölgede inşa ettiklerini söyleyen Yeşilçay, "Kalabalık ve yoğunluk artık bana fazla gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Mukaddes şehir yavaş yavaş temizleniyor

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