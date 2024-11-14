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Nurgül Yeşilçay neden dizilerde oynamadığını açıkladı

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Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, dizilerde neden rol almadığını sitem ederek açıkladı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Gökhan Çınar'ın YouTube'da kanalında yayınlanan 'FÜG' isimli programın konuğu oldu.

"BİRAZ DÜŞÜĞÜM"

Gündemdeki toplumsal sorunlardan etkilendiğini belirterek "Biraz düşüğüm" diyen Yeşilçay, kaçışı ise komedi programları ile bulduğunu dile getirdi.

Yeşilçay, "Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı'ydı mesela, bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan dönemlerdir" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ OLAN DÖNEMDE KOMEDİ YAPMIYORUZ"

Yeşilçay, komediye duyulan ihtiyaca da dikkat çekerek, "İnsanların komediye ihtiyacı olması gereken zamanda biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır" dedi.

"ÇÜNKÜ DİZİ YOK"

Yeşilçay, kendisine yöneltilen neden dizilerde rol almadığına ilişkin soruya ise "Çünkü dizi yok" şeklinde yanıt verdi.

Deneyimli oyuncu, son olarak 2023 Ağustos'ta final yapan 'Veda Mektubu' dizisinde rol almıştı.

Nurgül Yeşilçay neden dizilerde oynamadığını açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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