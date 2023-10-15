Nuran Sultan: Meslekte Rakibim Yok

Düzenli olarak Şahika adlı yeni nesil gazinoda sahne alan Nuran Sultan, birçok ödül sahibi olmasına rağmen meslekte rakibi olmamasından yakınıyor.

Düzenli olarak "Şahika" adlı yeni nesil gazinoda sahne alan sanatçı, ayrıca her akşam en az 2-3 tane extra denilen özel sahnelerde dans ediyor.

Nuran Sultan, bir oryantal olarak en çok ödül alan sanatçılardan biri. "Altın Nar"dan Meslek Başarı Ödülü alan sanatçı, Türkiye Kristal Ödüllerinde de "Yılın Oryantal Dansçısı" seçildi. Bunun gibi bir çok ödül sahibi olan Nuran Sultan, en çok da meslekte rakibi olmamasından yakınıyor.

Nuran Sultan, "Rekabet aslında kaliteyi getirir. Beni zorlayacak kimsenin olmaması aslında beni üzüyor. Ama bu durumda ben kendi kendimle yarışıp, rekabeti kendimle yapıyorum" dedi.

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