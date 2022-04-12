Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile birliktelil yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten sevindiren haber geldi.

Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti.

Asghari de,, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" şeklinde konuştu.

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

BRİTNEY SPEARS?

Britney Jean Spears, (d. 2 Aralık 1981, McComb, ABD), Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

SAM ASGHARİ KİMDİR?

1994 doğumlu İran asıllı ABD vatandaşı Sam Asghari modellik ve oyunculuğun yanı sıra fitness koçluğu yapıyor. Sam Asghari, Britney Jean Spears ile nişanlı.