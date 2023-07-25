Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü sahnede kutladı

Nilüfer'in unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine özel bir akşam yaşadığı konserde, kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun doğum günü sürprizi yaşandı. Nilüfer ve Ayşe Nazlı duygu dolu anlar yaşarken, Nilüfer kızına duygusal bir mesaj verdi.

Unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine özel bir akşam yaşatan Nilüfer'i izleyenler arasında kızı Ayşe Nazlı Yumlu da vardı.

23 Temmuz'da 23 yaşına giren kızı Ayşe Nazlı'yı sahneye davet ederek sürpriz yapan sanatçı, Ayşe Nazlı'nın doğum gününü kutladı.

Sahnede kızı için pasta kesen Nilüfer ve Ayşe Nazlı, duygu dolu anlar yaşadı. Sürpriz karşısında çok heyecanlanan Ayşe Nazlı bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Nilüfer kızının duygulanması üzerine "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım.. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun..İyi ki doğdun canım benim." dedi

Binlerce kişi Ayşe Nazlı'nın doğum gününü kutlarken Nilüfer de şarkılarının en güzellerini kızı için söyledi.