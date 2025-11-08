Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Emre Yusufi'yle 2024 sonunda yollarını ayırmıştı. "Küsmeden biten ilişki" sözleriyle dikkat çeken ayrılığın ardından Şahinkaya'nın yeni bir aşka hazır olmadığı düşünülüyordu.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI

2025 yazında çıkan aşk söylentilerine "Hayatımda kimse yok, şu an sadece anneme odaklandım" diyerek yanıt veren Nilperi Şahinkaya, birkaç gün önce Baturalp Bekar'la anılmaya başlanmıştı. Oyuncunun, bugün Baturalp Bekar'la fotoğrafını paylaşması bu iddiaları doğruladı.

"YAVAŞ YAVAŞ KOPTUK" DEMİŞTİ

2019 yılında başlayan ve 2024'ün sonunda biten Nilperi Şahinkaya – Emre Yusufi ilişkisi, magazin dünyasında örnek gösterilen bir ayrılık olarak yorumlanmıştı. Şahinkaya, o dönem yaptığı açıklamada "Küsmeden, kırmadan bitti. Zamanla yollarımız ayrıldı." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AŞKINI İLAN ETTİ

Nilperi Şahinkaya'nın Baturalp Bekar'la ilk kareyi paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri oyuncuya mutluluk mesajları yağdırırken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.