Haberler

Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süredir kalbini kapalı tutan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka "evet" dedi. Birkaç gün önce Baturalp Bekar ile adı anılan Şahinkaya, bugün paylaştığı fotoğrafla aşk iddialarını doğruladı. Sosyal medya, güzel oyuncunun yeni ilişkisini konuşuyor.

  • Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile 2024 sonunda ayrıldı.
  • Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar ile ilişkisini sosyal medyada fotoğraf paylaşarak doğruladı.
  • Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'nin ilişkisi 2019'da başladı ve 2024'te sona erdi.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Emre Yusufi'yle 2024 sonunda yollarını ayırmıştı. "Küsmeden biten ilişki" sözleriyle dikkat çeken ayrılığın ardından Şahinkaya'nın yeni bir aşka hazır olmadığı düşünülüyordu.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI

2025 yazında çıkan aşk söylentilerine "Hayatımda kimse yok, şu an sadece anneme odaklandım" diyerek yanıt veren Nilperi Şahinkaya, birkaç gün önce Baturalp Bekar'la anılmaya başlanmıştı. Oyuncunun, bugün Baturalp Bekar'la fotoğrafını paylaşması bu iddiaları doğruladı.

Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

"YAVAŞ YAVAŞ KOPTUK" DEMİŞTİ

2019 yılında başlayan ve 2024'ün sonunda biten Nilperi Şahinkaya – Emre Yusufi ilişkisi, magazin dünyasında örnek gösterilen bir ayrılık olarak yorumlanmıştı. Şahinkaya, o dönem yaptığı açıklamada "Küsmeden, kırmadan bitti. Zamanla yollarımız ayrıldı." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AŞKINI İLAN ETTİ

Nilperi Şahinkaya'nın Baturalp Bekar'la ilk kareyi paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri oyuncuya mutluluk mesajları yağdırırken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 734.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Bu tür yorumlara neden müsaade edilir? Konu ile ne alakası var?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEvvab:

hayatımın aşkını buldum dememiş mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Nerede bir nursuz varsa onu bulurlar. Şöyle adam gibi adam bulamıyorlar ne hikmetse.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.