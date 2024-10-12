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Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı

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Erşan Kuneri dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, 5 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi'yle ayrıldı.

Kiraz Mevsimi dizisinde yakaladığı başarısını birçok projeyle taçlandıran Nilperi Şahinkaya, 5 yıldır heykeltıraş Emre Yusifi'yle güzel bir ilişki yaşıyordu.

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftinden kötü haber 5 yılın sonunda geldi.Şahinkaya ile Yusufi'nin ayrıldığı iddia edildi. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ayrılıkla ilgili açıklama ise Emre Yusufi'den geldi.

'ARA VERDİK DİYELİM'

Emre Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şaghinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı

Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Nilperi Şahinkaya Erşan Kuneri Emre Yusufi Magazin Yaşam Söz

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