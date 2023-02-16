Nihat Hatipoğlu, Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddialarına açıklık getirdi

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, depremzedelere yardım için yapılan ortak yayında "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" diyen oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddiasını yalanladı. Hatipoğlu, yaptığı açıklamada "Aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in depremzedelere yardım için düzenlediği ortak yayında program moderatörlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu, telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Programda Yıldırım, kendisine söz hakkı verildiğinde "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"UNUTMAYALIM" DEDİ, SÖZÜ KESİLDİ

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedikten sonra Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka birisine verdi.

"KASTİ BİR ŞEY ASLA OLMAZ"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar için "Nihat Hatipoğlu, Murat Yıldırım'ın sözünü kesti" şeklinde yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü ilahiyatçı, "Programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.

İşte Hatipoğlu'nun o paylaşımı;