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Netflix Türkiye Yönetiminde Beklenmedik Bir Veda

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Netflix'in Türkiye operasyon sorumlusu Pelin Diştaş, eleştirilerin hedefi olması nedeniyle işten çıkarıldı.

İçerikleriyle dünya çapında yer alan Netflix'in Türkiye yönetiminde beklenmedik bir veda yaşandı. Netflix, bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'ı işten çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Pelin Diştaş uzun süredir projelerde hep aynı oyunculara yer verdiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Pelin Diştaş, 2019'da Türkiye Orijinal İçerik Direktörü olarak Netflix'te çalışmaya başlamıştı. Diştaş'ın projeleri arasında Aşk 101, Bir Başkadır ve Kulüp dizi diziler yer alıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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