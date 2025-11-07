Haberler

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı Haber Videosunu İzle
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı
Bir gazeteciyle yaşadığı gerginlik nedeniyle gündeme gelen Nejat İşler, olay gecesine dair ilk kez konuştu. YouTube'da katıldığı programda konuşan ünlü oyuncu, "Bugün olmasın" dediği halde karşısına çıkan muhabire duyduğu öfkenin nedenini anlattı. "Her zaman konuştum ama bazen de insan durmak ister" sözleriyle dikkat çekti.

  • Nejat İşler, bir mekân çıkışında gazeteci Tarık Eker'in kendisine kafa attığını ve küfür ettiğini açıkladı.
  • Nejat İşler, gazeteciye 'Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?' diyerek bağırdığını ifade etti.
  • Nejat İşler, gazetecilerle genellikle konuştuğunu ancak o gün kendini iyi hissetmediği için konuşmak istemediğini söyledi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, birkaç hafta önce bir mekân çıkışında yaşanan olayla gündeme gelmişti. Mekân önünde bekleyen gazetecilerle gergin anlar yaşayan İşler, bir muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenerek küfür etti. Bu sırada gazeteci Tarık Eker, oyuncuya fevri bir şekilde kafa attı. O anlar kameralara yansırken, video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Görüntülerde Nejat İşler'in gazeteciye, "Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?" diyerek bağırdığı ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Olayın ardından İşler sessizliğini korumuştu.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Nejat İşler, yaşanan tartışmaya dair ilk açıklamasını gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube programında yaptı. Cabas'ın "Kendine mi kızdın? Karşındakine mi kızdın? Hiç ne hissettin?" sorusuna içtenlikle yanıt veren İşler, olay gecesinin perde arkasını şöyle anlattı, "Gittiğim bir dükkan var yakınlarda. Orada güvenlik şefi bir arkadaşım var. Genelde çok magazincinin geldiği bir yer değil ama arada gelirlerdi. Geldiklerinde de güvenlik şefi der ki, 'Neco, çocuklar geldiler, 5 dakika konuşup gidecekler.' Ben de duruma göre kabul ederim. Bazen çok kötü olurum, 'Bugün affetsinler' derim. Ama çoğunlukla konuşurum. Hep aynı yerdir zaten. Sanki orada her hafta açıklama yapıyormuşum gibi çekerler…

"SÖZÜNDE DURMADI"

Ama bazen gerçekten, 'Bugün olmasın ne olur' derim. Tamam derler, giderler. Ama bu sefer, 'Bugün olmasın' dedim, söz verdi. Sonra hop, yolda karşıma çıktı. Ne konuştuk biraz önce? Ne söz verdin sen bana? Bir tek o… onun kızgınlığı…"

"HER ZAMAN KONUŞTUM, AMA BAZEN DE İNSAN DURMAK İSTER"

Nejat İşler'in açıklamaları, kamuoyuna yaşanan gerilimin arka planını gösterdi. Oyuncu, her zaman gazetecilere saygılı yaklaştığını ancak o gün kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Bazen de insan durmak ister" dedi. Bu sözleri, sanatçıların özel hayatlarına duyulması gereken saygıya dair önemli bir hatırlatma niteliğinde oldu.

