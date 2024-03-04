Nejat İşler, İnanç Konukçu'ya yumruk attı

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicileri büyük beğenisini toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

ROL ARKADAŞINA YUMRUK ATMIŞTI

İnanç Konukçu'yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı. Olay sadece bununla da bitmemiş iddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarpmıştı.

Birce Akalay, Nejat İşler ile İnanç Konukçu'nun kavga ettiği geceyle ilgili ilk kez konuştu. Akalay, "İki insan arasında öyle şeyler olabilir.

Ben neden aynı ortamda olduğum için manşette yer aldım bilmiyorum. Konu bazen A iken Z oluyor ya sizde biliyorsunuz bu çok ciddiye alınabilecek bir durum değil" dedi.