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Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
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Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü

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Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur'a gösterilen tepkiye isyan etti. Nazır, "Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı?" dedi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını hüzne boğdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında kavga çıktı.

TABUTUN BAŞINDA KAVGA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'la arasının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istedi. Bu esnada ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadın, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar varması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

NECLA NAZIR: İÇİ ÇÜRÜMÜŞ İNSANLARLA NASIL UĞRAŞAYIM?

Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi ünlü sanatçı Necla Nazır, kavgaya ateş püskürdü. tv100'e konuşan Nazır şunları söyledi: "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı.

"İNSANLAR YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYOR"

İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar."

Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

İki tarafta haksız. Canlıyken sahip çıkmadınız da ölüsüne mi sahip çıkıyorsunuz.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Yalan Neclaaaa atma Neclaaa. Hastanedeyken Tuğçe'nin attığı tweeti herkes gördü Ferdi Bey diyen baba bile demeyen bir kız yetiştirmişsin.

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Aynen çok haklı söylüyor Necla hanım kimse birşey bilmiyor ve aptal insanlar yüzünden baba kız düşmanmış gibi gösteriyorlar

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