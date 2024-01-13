Necati Şaşmaz'dan yeni fotoğraf paylaşımı
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ekibiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Şaşmaz, 2024 yılında seyirciyle buluşacağı müjdesini verdi.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'dan yeni fotoğraf geldi. "Kurtlar Vadisi" dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz "Kaos " ekibi ile fotoğraf paylaştı. Fenomen olan dizi için ünlü oyuncu 2024 yılında seyirci ile buluşacağı müjdesini vermişti.
7 YILDIR EKRANDAN UZAK
Son olarak 2017 yılında "Kurtlar Vadisi Vatan" filminde rol alan Necati Şaşmaz 7 yıldır hiç bir projede yer almadı.