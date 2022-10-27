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Necati Şaşmaz... AMELİYAT OLDU, YOĞUN BAKIMDA!

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Necati Şaşmaz... AMELİYAT OLDU, YOĞUN BAKIMDA!

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz yoğun bakımda.

Süper Kulüp magazinin haberine göre;

Bugün öğle saatlerinde fenalaşan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Altunizade Başkent Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı oldu.

Edinilen bilgiye göre Şaşmaz'ın ameliyatının 3 saat sürdüğü ve şuan yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Başkent Hastanesi Necati Şaşmaz Altunizade Magazin Haberler

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