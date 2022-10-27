Necati Şaşmaz... AMELİYAT OLDU, YOĞUN BAKIMDA!
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Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz yoğun bakımda.
Süper Kulüp magazinin haberine göre;
Bugün öğle saatlerinde fenalaşan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Altunizade Başkent Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı oldu.
Edinilen bilgiye göre Şaşmaz'ın ameliyatının 3 saat sürdüğü ve şuan yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin