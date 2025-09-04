Haberler

Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu'nun 17. yılını, fenomen repliğiyle kutladı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran 82 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, dizinin 17. yıl dönümünü meşhur repliğiyle kutladı. Çehre, yaptığı paylaşıma "Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi" notunu düştü.

Oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisinin 17. yıl dönümünü ünlü "Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi" repliğiyle kutladı.

Bir dönemin seyircileri ekrana kitleyen dizisi Aşk-ı Memnu, 17. yıldönümünü kutluyor. Dizinin 17. yıldönümü nedeniyle dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FENOMEN REPLİĞİYLE KUTLADI

Çehre, dizinin 17. yıldönümü nedeniyle, Firdevs karakterinin meşhur repliğini Instagram hesabında yaptığı paylaşıma not düştü.

Ünlü ismin, "Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi" ifadesine yer verdiği paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım:

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
