Nagihan Karadere'den "darp edildi" iddialarına sert tepki

Nagihan Karadere'den 'darp edildi' iddialarına sert tepki
Güncelleme:
Survivor'daki hırslı karakteriyle tanınan Nagihan Karadere, yüzündeki şişliğin ardından ortaya atılan "darp edildi" iddialarına sert çıktı. "Tamamıyla benimle alakalı sıkıntı, sağlık sorunu diyelim, nazar diyelim. Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı" sözleriyle söylentilere noktayı koydu.

  • Nagihan Karadere'nin yüzündeki şişlik sağlıkla ilgili bir durumdan kaynaklanıyor.
  • Sosyal medyada Karadere'nin darp edildiği iddiaları asılsız.
  • Karadere, darp iddialarını kesin bir dille yalanladı.
  • Yüzündeki şişlik Survivor finalindeki görüntüsüne ait.
  • Karadere, kendisini dövebilecek bir insanın olmadığını belirtti.

Survivor yarışmalarındaki güçlü performansıyla tanınan Nagihan Karadere, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sporcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yüzünün şiştiğini belirterek "Bana nazar değdi" ifadelerini kullandı. Ancak kısa sürede bazı sosyal medya sayfalarında Karadere'nin bir kavgaya karıştığı ve darp edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Nagihan Karadere'den 'darp edildi' iddialarına sert tepki

"HERHANGİ BİR OLAY YAŞANMADI"

Ortaya atılan iddiaların ardından Karadere'den açıklama geldi. Ünlü sporcu, yüzündeki şişliğin herhangi bir darp veya kavga sonucu olmadığını, tamamen sağlıkla ilgili bir durum olduğunu vurguladı. Kendisinin sosyal medyada yayılan bu asılsız haberlerden rahatsız olduğunu belirten Karadere, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"BENİMLE İLGİLİ BİR SORUN, DIŞ ETKEN DEĞİL"

Survivor'daki hırslı kişiliğiyle tanınan Karadere, yaşadığı durumun tamamen kişisel bir sağlık probleminden kaynaklandığını belirtti. Sosyal medyada yer alan "darp" iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığını söyleyen sporcu, olayın yanlış yorumlandığını dile getirdi.

"BENİ DÖVEBİLECEK İNSAN DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Bu söylentilere sert bir yanıt veren Nagihan Karadere, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Karadere, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bazı haberler çıkmış, destekçilerim bana atmış. Ben de görünce şoke oldum, inanamadım. Başlık şu, 'Nagihan Karadere bir olaya karıştı, yüzü gözü ondan dolayı morardı' diye. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil, yaşanmadı. Herhalde benim Survivor'daki karakterimden dolayı öyle düşünüyor olabilirler. Benim o görüntüm Survivor finalimdeki görüntüm. Tamamıyla benimle alakalı sıkıntı. Sağlık sorunu diyelim, nazar diyelim. Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı."

