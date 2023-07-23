Nagehan Alçı, boşanmak için Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti

2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor. Davacı Nagehan Alçı'nın mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti, ayrıca 60 bin lira aylık nafaka istedi.

2010 yılında düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bu evlilikten ikiz çocukları olan çiftin mahkemeye verdikleri boşanma dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep ettiği öğrenildi.

DAVACI TARAF NAGEHAN ALÇI

Negahen Alçı, 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenildi. Daha önce ayrılık iddialarını defalarca kez yalanlayan çiftten Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu ifade edildi.

40 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesine göre çift zaten 4 yıldır ayrı yaşıyordu. Ve tarafların evlilikleri fiilen bitmişti. Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü de öne süren Alçı, bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin verilmesini talep etti.

NAFAKA TALEBİ 60 BİN LİRA

Nagehan Alçı ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı'dan tahsilini istedi. Davacı olan Alçı, kocasının kusurlu davranışları nedeniyle böyle bir karar aldığını dilekçede özellikle belirtti.