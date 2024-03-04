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Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir

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Dünyayla Benim Aramda dizisinde kendini tatmin ettiği sahneyle günlerce konuşulan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu. Oyunculuğun gerektirdiği her şeyi yaptığını söyleyen Sancaktutan "Oyunculuk cesaret işi" dedi.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda'daki müstehcen sahnesiyle ilgili konuştu. Sancaktutan, oyunculuğun gerektiği rollere girdiği söyledi.

"BİRÇOK GENÇ KIZA ÖRNEK OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Güzel oyuncu Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki bir sahnede kendi kendini tatmin etmişti. Sahnenin yayınlanmasıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuk hakkında konuşan Sancaktutan "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" dedi.

Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Dünyayla Benim Aramda Hafsanur Sancaktutan Magazin Haberler

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Yorumlar (11)

Samarpan Bhav:

Böyle haber vermeye utanmiyormusunuz?

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Demir:

Sende haberi okuma ama nerdeeeee :D

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Samarpan Bhav:

Demir slide da cikiyor zaten. Okuyacak ne var direkt resim atmışlar. Bu profesyonel gazetecelik değil

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Hacı Dursun Erbiz:

Her şey ne kadar normal gösteriliyor.. Hepimiz laikiz.. değil mi?

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Yusuf Odemis:

Evet kaşarlık cesaret işidir

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VATANSEVER:

herkesin evde yaptığı şey. Filmde olunca niye bağırıyorsunuz anlamadım. Evinizde de yapmayın o zaman

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DEVLET:

herkes evinde eşiyle münasebet yaşıyor o zaman tvde evde olan herşey açık açık gösterilsin ??!! ahlaksızlığın da bu kadarı pes !

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DODOK DODOK:

Zavallı Ana-Baba; ne hayallerle ismini HAFSANUR koymuş...

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DODOK DODOK:

Ülkemizde, ahlak kurallarını zorlayan her sahne ödül almıştır vesselam...

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hasan:

Bende cesaret var :))

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