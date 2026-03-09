Haberler

Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Haber Videosunu İzle
Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, konseri sırasında bir dinleyicinin "Şarkıyı kısa tutalım" sözlerine sinirlendi. Performansını yarıda kesen Topaloğlu, mikrofonu bırakıp sahneyi terk etti.

"Uzaylı" lakabıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahne aldığı konserde yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Hayranlarıyla buluşan Topaloğlu, şarkıya başlamak üzere olduğu sırada ön sıralardan gelen bir uyarı üzerine sinirlendi.

"ŞARKIYI KISA TUTALIM" UYARISINA SİNİRLENDİ

Görüntülere göre; bir dinleyici, Topaloğlu'na "Şarkıyı kısa tutalım" şeklinde seslendi. Bu sözler karşısında öfkelenen şarkıcı, dinleyiciyle kısa bir diyalog yaşadı.

"ONUR İLK DEFA İSMİNİN DIŞINDA HAREKET ETTİN"

Topaloğlu, dinleyiciye dönerek "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" sözleriyle tepki gösterdi.

SAHNEYİ TERK ETTİ

Yaşanan gerginliğin ardından ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve performansını yarıda bıraktı. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi