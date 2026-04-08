Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme

Trendyol Süper Lig’de sezonun son bölümü yavaş yavaş yaklaşırken, İstanbul'un dev kulüplerinin başkanları da vites yükseltti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şampiyonluk yolunda hata istememesi sonucu kalan her maç için galibiyet primi sistemini devreye sokmasının ardından Fenerbahçe cephesinden de hamle gecikmedi.

KALAN MAÇLARA ''ÖZEL TARİFE''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için düğmeye bastı. Özbek’in hamlesine karşılık veren Saran, sezonun geri kalanında oynanacak müsabakalar için "kademeli prim sistemi" kararı aldı.

ÖNEM DERECESİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Fenerbahçe'deki yeni sisteme göre primler sabit kalmayacak. Maçın zorluk derecesine ve şampiyonluk yolundaki kritik önemine göre değişkenlik gösterecek. Özellikle Galatasaray derbisi ve deplasman maçları için "ekstra" paketlerin hazırlandığı belirtilirken, Saran’ın bu hamleyle takımdaki konsantrasyonu zirvede tutmayı hedeflediği öğrenildi.