Mustafa Bozkurt... 25 YILLIK DENEYİMLERİNİ EKRANLARA TAŞIYOR!

Türkiye'de bu alanda bir ilki gerçekleştirecek olan Mustafa Bozkurt her hafta farklı bir otelin farklı bir konseptiyle ekranda evlerinizin misafiri olacak.

By Mustafa Organizasyon Markasıyla Yaklaşık 25 yıldır otellerde farklı organizasyonlar gerçekleştiren başarılı organizatör Mustafa Bozkurt bu zamana kadar edindiği tecrübelerini TV Programıyla izleyicilerle paylaşacak.

Önceliğini düğün ve tatil otellerine ayıracak olan Bozkurt ilk programını Kars'ta Ani hotelde çekecek. Kars'ın tarihi ve turistlik yönlerinin de olacağı programda sürpriz sanatçılar da yer alacak.

Güzel ülkemizin her bölgesinin tarihi ve turistlik yönlerini de programda yer verecek olan Mustafa Bozkurt TGRT Euro kanalında yayınlanması planlanan programları Youtube kanalında da paylaşacağını söyledi.

Her programın farklı bir konsepte olacağını söyleyen Mustafa Bozkurt çok yakında sürprizlerle karşınızdayım dedi.