Musa Orhan'ın avukatı Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı

Musa Orhan'ın avukatı ilk davayı kazandıktan sonra da Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı. Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Abdullah için 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Musa Orhan'ın avukatı ilk davayı kazandıktan sonra da Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açtı.

"AÇ KÖPEK BANA TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ"

Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı "Şerefsiz. Göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış aç köpek" şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah'ın savcılığa verdiği ifadesinde farklı farklı bu tür medyaya yansıyan davalarının olduğunu bildiğini bu sebepten sinirlenerek tepki amacıyla anlık sinirle paylaşımda bulunduğunu, bu tepkinin insani bir tepkiden ibaret olduğunu ve sonradan pişmanlık duyduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

Farah Zeynep Abdullah için 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.