Murat Yıldırım... EŞİNDEN SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA! - Haberler

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Murat Yıldırım... EŞİNDEN SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA!

Magazinkolik - Magazin
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Murat Yıldırım... EŞİNDEN SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA!

Show TV'nin sevilen dizisi, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in setinde sürpriz bir kutlama vardı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni yaşına sette çalışarak girdi.

Sette çekimler tüm hızı ile devam ederken dizi ekibinin hazırladığı sürpriz kutlamaya Yıldırım'ın eşi Imane Elbani de katıldı.

Sahne arasında elinde pasta ile içeri giren eşi, arkasında toplanan oyuncu ve çekim ekibini gören Murat Yıldırım şaşkınlığını gizleyemedi.

Eşinden aldığı pastayı önce Aziz dizisi sonra da kendi için dilek tutarak üfleyen Murat Yıldırım tüm ekibe ve gün boyu tebrik mesajları yağdıran hayranlarına teşekkür etti.

Murat Yıldırım... EŞİNDEN SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA!

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