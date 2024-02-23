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Murat Dalkılıç Konserlerini İptal Etti, Ameliyat Olacak

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini ve bir ameliyat daha olacağını açıkladı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, "Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.

Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserlerini iptal ettiğini belirtti.

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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