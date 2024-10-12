Üye Girişi
Haberler

Müge Anlı'dan gündeme oturan Kızılcık Şerbeti göndermesi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bir ailenin karmaşık ilişkileri izleyicileri şaşırttı! Annenin, kardeşlerin ve akrabaların iç içe geçmiş hikayeleri, Müge Anlı tarafından ekranların iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'ne benzetildi.

Her hafta ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, bu kez karmaşık bir aile ilişkisiyle izleyicilerini şaşırttı. 76 yaşındaki Şemsettin Emecen'in evlenmesinin ardından kısa süre içinde hayatını kaybetmesi, ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasına neden oldu.

Programda aile bireyleri, ilişkilerini anlatırken karmaşık bir şekilde ifade ettiler: "Bu benim dünürüm, kızı bende. Onun hanımı, kız kardeşimin kızı. Kızını da ben oğluma aldım. Babasıyla da ben evlendim." Bu açıklama, hem ekran başındaki izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi.

AİLE İLİŞKİLERİNİ KIZILCIK ŞERBETİ'NE BENZETTİ

Müge Anlı, yaşanan durumu değerlendirirken, "Kızılcık Şerbeti gibi. Biri buldu mu, diğer bütün aile evleniyor ya!" diyerek hem duruma olan şaşkınlığını ifade etti hem de dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu göstermiş oldu.

Müge Anlı'dan gündeme oturan Kızılcık Şerbeti göndermesi
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Kızılcık Şerbeti Televizyon Müge Anlı 3-sayfa Magazin Aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500

Yorumlar (1)

Perwer:

Toplumdaki pisliğin ve çürümüşlüğün kaynağı bu kadının programıyla birlikte kızılcık şerbeti ve benzeri diziler TikTok vs sosyal medyadır.

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.