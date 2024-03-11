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MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı

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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç yürümekte güçlük çekmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü.

MS hastalığıyla mücadele etmesine rağmen sık sık alkol alarak canlı yayınlar açmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın son hali dikkat çekti.

Ağrıları nedeniyle sahnede sürekli oturarak performans sergileyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, sahne öncesi ve sonrasında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Sandalyeden kalkarken de oldukça zorlanan şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarından destek alarak ayakta durabildi. Ortaç'ın o anları ise Hakan Kanburoğlu tarafından yayınlandı.

CANLI YAYIN AÇIP TARKAN'A KÜFRETMİŞTİ

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfürler savurmuştu. Videodan sonra basın mensupları tarafından görüntülenen Ortaç, hiçbir şey hatırlamadığını belirterek özür dilemişti.

MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Serdar Ortaç Ünlüler Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ali :

Her gün alkol alıyor. Alkol, ilaçların etkisini azaltıyor; hastalığın seyrini hızlandırıyor. Allah akıl fikir, şifa versin...

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