MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı

MS hastalığıyla mücadele etmesine rağmen sık sık alkol alarak canlı yayınlar açmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın son hali dikkat çekti.

Ağrıları nedeniyle sahnede sürekli oturarak performans sergileyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, sahne öncesi ve sonrasında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Sandalyeden kalkarken de oldukça zorlanan şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarından destek alarak ayakta durabildi. Ortaç'ın o anları ise Hakan Kanburoğlu tarafından yayınlandı.

CANLI YAYIN AÇIP TARKAN'A KÜFRETMİŞTİ

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfürler savurmuştu. Videodan sonra basın mensupları tarafından görüntülenen Ortaç, hiçbir şey hatırlamadığını belirterek özür dilemişti.